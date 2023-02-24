Канчельскис: «Черчесов добивается успеха за рубежом — это заслуживает отдельной похвалы»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результаты венгерского «Ференцвароша» на европейской арене в нынешнем сезоне, оценив работу наставника команды в лице россиянина Станислава Черчесова.

«Черчесов добивается успеха за рубежом — это заслуживает отдельной похвалы. Все знают, что даже русский тренер может давать результат и стабильность. Поздравляю его клуб с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Желаю только удачи в дальнейших матчах», — сказал Канчельскис, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Также Андрей сказал, что в России есть специалисты, которые могут также успешно тренировать европейский клуб уровня «Ференцвароша». Бывший футболист отметил, что считает Черчесова самым успешным тренером из России, тренирующем команду в Европе.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы «Ференцварош» сыграет против немецкого «Байера».

Первая встреча пройдет 9 марта, а ответная - 16 марта.