В четверг вечером «Шахтёр» проводил гостевой матч Лиги Европы против «Ренна». Команда Игора Йовичевича проиграла со счётом 1:2 по итогам 120 минут. Игра перетекла в серию пенальти, ведь в первом матче неделю назад «горняки» победили с тем же счётом 2:1.

Героем серии одиннадцатиметровых ударов стал вратарь «Шахтёра» Анатолий Трубин. Украинский футболист отразил три удара игроков «Ренна».

Пресс-служба «Шахтёра» показала фотографию бутылки с водой, из которой пил Анатолий Трубин. На ней были заметки о том, в какой угол некоторые игроки «Ренна» пробивают пенальти.

В 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» сыграет с «Фейеноордом».