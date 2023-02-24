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Лига Европы

​«Шахтёр» показал бутылку, которая помогла Трубину в серии пенальти фото

24 Февраля 2023 • 17:13 Комментировать
Ренн
2:1
Шахтёр Донецк
окончен после пенальти

В четверг вечером «Шахтёр» проводил гостевой матч Лиги Европы против «Ренна». Команда Игора Йовичевича проиграла со счётом 1:2 по итогам 120 минут. Игра перетекла в серию пенальти, ведь в первом матче неделю назад «горняки» победили с тем же счётом 2:1.

Героем серии одиннадцатиметровых ударов стал вратарь «Шахтёра» Анатолий Трубин. Украинский футболист отразил три удара игроков «Ренна».

Пресс-служба «Шахтёра» показала фотографию бутылки с водой, из которой пил Анатолий Трубин. На ней были заметки о том, в какой угол некоторые игроки «Ренна» пробивают пенальти.

В 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» сыграет с «Фейеноордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Анатолий Трубин
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