​«Манчестер Юнайтед» против «Бетиса»: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. По итогам процедуры были сформированы следующие пары:
«Унион» (Германия) – «Юнион» (Бельгия»);
«Севилья» (Испания) – «Фенербахче» (Турция);
«Ювентус» (Италия) – «Фрайбург» (Германия);
«Байер» (Германия) – «Ференцварош» (Венгрия);
«Спортинг» (Португалия) – «Арсенал» (Англия);
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Бетис» (Испания);
«Рома» (Италия) – «Реал Сосьедад»;
«Шахтёр» (Украина) – «Фейеноорд» (Нидерланды).
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 марта. Ответные поединки запланированы на 16 марта.
Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт».
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