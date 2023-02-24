В четверг вечером в Лиге Европы проходил ответный матч между ПСВ и «Севильей». По ходу игры на поле выбежал болельщик. Хулиган пытался ударить вратаря андалузского клуба Марко Дмитровича. Впрочем, футболист не растерялся и даже смог придержать фаната, дожидаясь сотрудников службы безопасности стадиона, которые не очень спешили.

Напомним, что ПСВ обыграл на своём поле «Севилью» со счётом 2:0. Впрочем, дальше прошла испанская команда, ведь в первом матче она разгромила нидерландцев на своём поле с результатом 3:0.

Впереди в Лиге Европы 1/8 финала. На этой стадии в борьбу вступят команды, которые заняли первые места в группах.