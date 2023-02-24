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Лига Европы

Агент рассказал о целях Головина

24 Февраля 2023 • 14:04 Комментировать

«Монако» по сумме двух матчей уступил немецкому «Байеру» в плей-офф Лиги Европы и вылетел из турнира. После этого результата агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбек монегасков Александра Головина, высказался о целях своего клиента.

«Меняются ли цели Головина? Саша всегда ставит максимальные цели. Не важно, какой матч. Он всегда хочет побеждать в каждой игре», - цитирует агента издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний российский полузащитник провел 23 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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