Агент рассказал о целях Головина

«Монако» по сумме двух матчей уступил немецкому «Байеру» в плей-офф Лиги Европы и вылетел из турнира. После этого результата агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбек монегасков Александра Головина, высказался о целях своего клиента.

«Меняются ли цели Головина? Саша всегда ставит максимальные цели. Не важно, какой матч. Он всегда хочет побеждать в каждой игре», - цитирует агента издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний российский полузащитник провел 23 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.