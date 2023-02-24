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Лига Европы

Агент Головина рассказал о реакции игрока на вылет из Лиги Европы

24 Февраля 2023 • 13:57 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о вылете монегасков из Лиги Европы. На стадии 1/16 финала французский клуб по сумме двух матчей уступил леверкузенскому «Байеру».

«К этому поражению Головин относится, как к каждому. Не важно, это Лига Европы, чемпионат, товарищеский, тренировочный матч. Конечно, он расстроился», - приводит слова Клюева издание «Спорт-экспресс».

По сумме двух поединков команды сыграли вничью, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались немцы – 5:3.

Следующий матч «Монако» сыграет против «Ниццы» в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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