Агент Головина рассказал о реакции игрока на вылет из Лиги Европы

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о вылете монегасков из Лиги Европы. На стадии 1/16 финала французский клуб по сумме двух матчей уступил леверкузенскому «Байеру».

«К этому поражению Головин относится, как к каждому. Не важно, это Лига Европы, чемпионат, товарищеский, тренировочный матч. Конечно, он расстроился», - приводит слова Клюева издание «Спорт-экспресс».

По сумме двух поединков команды сыграли вничью, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались немцы – 5:3.

Следующий матч «Монако» сыграет против «Ниццы» в чемпионате Франции.