Тренер «Монако» высказался о вылете из Лиги Европы

Наставник «Монако» Филипп Клеман высказался о вылете своей команды из Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала турнира монегаски на своем поле потерпели поражение от леверкузенского «Байера» в серии послематчевых пенальти.

«Обстоятельства были не в нашу пользу. Команды играли на равных. Соперник отлично действовал в первом тайме, но затем мы начали навязывать свой футбол. Я больше горд нашим выступлением, чем разочарован. У команды было несколько отличных моментов за последние несколько месяцев», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Следующий матч «Монако» сыграет в Лиге 1 против «Ниццы».