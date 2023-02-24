Тен Хаг: «Если ты победил «Барселону», то обыграешь любого соперника»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался насчет победы над каталонской «Барселоной» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Манкунианцы выиграли со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд турнира.

«Если ты победил «Барселону», то обыграешь любого соперника. После таких побед вера в свои силы только крепнет. У нас в копилке успех в матче с очень сильным клубом. «МЮ» имеет потенциал, чтобы побеждать любую хорошую команду», - передает слова нидерландского тренера Guardian.

Соперник «красных дьяволов» определится во время жеребьевки, которая пройдет сегодня, 24 февраля.