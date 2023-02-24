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Лига Европы

Фред оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной»

24 Февраля 2023 • 11:58 Комментировать

Бразильский хавбек Фред Сантос, выступающий за «Манчестер Юнайтед», высказался о победе над каталонской «Барселоной» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Манкунианцы выиграли 2:1 и пробились в следующий этап еврокубка.

«Мы провели хороший матч. До перерыва у нас не все получалось, однако во второй половине мы стали играть намного лучше.

Команда должна продолжать в том же духе. Впереди у нас финал Кубка лиги, нужно переключить все внимание на эту встречу», - передает слова бразильца пресс-служба клуба.

Соперник «МЮ» по следующей стадии турнира определится во время жеребьевки, которая пройдет 24 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Фред Сантос
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