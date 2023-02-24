Фред оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной»

Бразильский хавбек Фред Сантос, выступающий за «Манчестер Юнайтед», высказался о победе над каталонской «Барселоной» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Манкунианцы выиграли 2:1 и пробились в следующий этап еврокубка.

«Мы провели хороший матч. До перерыва у нас не все получалось, однако во второй половине мы стали играть намного лучше.

Команда должна продолжать в том же духе. Впереди у нас финал Кубка лиги, нужно переключить все внимание на эту встречу», - передает слова бразильца пресс-служба клуба.

Соперник «МЮ» по следующей стадии турнира определится во время жеребьевки, которая пройдет 24 февраля.