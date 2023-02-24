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Лига Европы

Щесны назвал ключевой момент ответного матча с «Нантом»

24 Февраля 2023 • 11:16 Комментировать

Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны высказался о крупной победе над французским «Нантом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Если не учитывать последние пять минут, мы отлично выполнили свою работу. Удаление очень помогло, ведь мы получили пенальти и повели в счете 2:0. Численное преимущество сыграло свою роль. Думаю, это был ключевой момент встречи», - передает слова польского голкипера пресс-служба УЕФА.

Добавим, что соперник «старой синьоры» в следующем раунде Лиги Европы определится по итогам жеребьевки, которая состоится сегодня, 24 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны Нант
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