Щесны назвал ключевой момент ответного матча с «Нантом»

Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны высказался о крупной победе над французским «Нантом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Если не учитывать последние пять минут, мы отлично выполнили свою работу. Удаление очень помогло, ведь мы получили пенальти и повели в счете 2:0. Численное преимущество сыграло свою роль. Думаю, это был ключевой момент встречи», - передает слова польского голкипера пресс-служба УЕФА.

Добавим, что соперник «старой синьоры» в следующем раунде Лиги Европы определится по итогам жеребьевки, которая состоится сегодня, 24 февраля.