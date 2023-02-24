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Лига Европы

Кунде: «Больно так вылетать из Лиги Европы»

24 Февраля 2023 • 11:11 Комментировать

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде пообщался с представителями СМИ после ответного поединка против «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Манкунианцы выиграли со счетом 2:1 и пробились в следующий этап турнира.

«Больно так покидать турнир. Мы провели отличный первый тайм, однако затем пропустили быстрый ответный мяч. Это было очень обидно. Но нужно отдать должное сопернику. «МЮ» хорошо прибавил во втором тайме и доставил нам много проблем», - передает слова француза пресс-служба УЕФА.

Соперник «красных дьяволов» по 1/8 финала определится во время жеребьевки, которая пройдет 24 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Жюль Кунде
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