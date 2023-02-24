Белотти — о матче с «Ред Булл Зальцбургом»: «Это была моя лучшая игра»

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти высказался о победе над «Ред Булл Зальцбургом» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Отметим, что на счету 29-летнего итальянца один из двух голов его команды в этой встрече.

«Это была моя лучшая игра. Мы знали, что это важный матч, и хорошо подготовились. Сейчас я физически в порядке и стараюсь выкладываться на поле. Я хочу побеждать», — цитирует Белотти официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне Белотти провёл за «Рому» 27 матчей и забил четыре гола.

Соперник римлян по 1/8 финала Лиги Европы определится 24 февраля после жеребьёвки. Напомним, что «Рома» является действующим победителем Лиги конференций.