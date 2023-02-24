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Быстров: «Головин очень часто травмируется»

24 Февраля 2023 • 08:08 Комментировать
Монако
2:3
Байер Л
пенальти

39-летний футбольный эксперт Владимир Быстров оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина матче с «Байером» (2:3 в основное время (5:5 общий счёт), 3:5 по пенальти).

«Основная его проблема, что он очень часто травмируется. Выходит на пик формы и опять травма. Если бы он провёл один стабильный сезон без травм, то вырос бы. А так он топчется на одном месте», - цитирует Быстрова «Матч ТВ».

До клуба Лиги 1 Александр Головин играл за московский ЦСКА, вместе с которым становился чемпионом России и трижды выигрывал серебряные медали Российской премьер-лиги.

В «Монако» спортсмен перешёл в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Владимир Быстров Александр Головин травмы
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МОНАКО БАЙЕР Л
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