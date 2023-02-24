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Лига Европы

Корнеев – об игре «Монако» - «Байер»: «Головин не впечатлил»

24 Февраля 2023 • 07:52 Комментировать
Монако
2:3
Байер Л
пенальти

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев высказался об игре полузащитника «Монако» Александре Головине в проигранном матче Лиги Европы с «Байером» (2:3 в основное время (5:5 общий счёт), 3:5 по пенальти).

«Головин не впечатлил. Народ говорит, когда он пойдёт дальше. Но я не вижу этого, что-то не хватает. Думаю, что-то ему не хватает в ментальности. Может, в России ему это давалось легче», - приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Российский спортсмен выступает за клуб Лиги 1 с 27 июля 2018 года, за это время спортсмен два раза выигрывал бронзовые медали чемпионата Франции и один раз становился финалистом Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Игорь Корнеев Александр Головин
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МОНАКО БАЙЕР Л
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