Корнеев – об игре «Монако» - «Байер»: «Головин не впечатлил»

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев высказался об игре полузащитника «Монако» Александре Головине в проигранном матче Лиги Европы с «Байером» (2:3 в основное время (5:5 общий счёт), 3:5 по пенальти).

«Головин не впечатлил. Народ говорит, когда он пойдёт дальше. Но я не вижу этого, что-то не хватает. Думаю, что-то ему не хватает в ментальности. Может, в России ему это давалось легче», - приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Российский спортсмен выступает за клуб Лиги 1 с 27 июля 2018 года, за это время спортсмен два раза выигрывал бронзовые медали чемпионата Франции и один раз становился финалистом Кубка страны.