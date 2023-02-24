Италия проводит самый успешный с точки зрения представления в еврокубках сезон с 1990/1991

Целых семь итальянских команд в настоящее время входят в шестнадцать лучших в различных кубковых турнирах Европы - это стало понятно после того, как «Ювентус», «Рома», «Лацио» и «Фиорентина» пробились дальше, в Лиге Европы и Лиге конференций. А в Лиге чемпионов в шестнадцать лучших команд уже вошли «Наполи», «Интер» и «Милан» - не факт, что они выйдут в четвертьфинал, но они уже входят в шестнадцать лучших клубов Европы в текущем сезоне.

Лишь в сезоне 1990/1991 итальянский сезон был представлен еще убедительнее на этой стадии тогдашних турниров - это были восемь клубов. Правда, выиграть в итоге что-то удалось лишь победившему в Кубке УЕФА «Интеру». Но обыграл он в финале «Рому».