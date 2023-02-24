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Лига Европы

«Шахтёр» чудом спасся в матче с «Ренном» и выиграл по пенальти

24 Февраля 2023 • 01:53 Комментировать
Ренн
2:1
Шахтёр Донецк
окончен после пенальти

«Шахтёр» выиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы у «Ренна» и сегодня должен был как минимум не уступить. «Горняки» особо ничем не запомнились впереди, но и в обороне все же не сыграли надёжно.

Адриен Трюффер в дебюте стрельнул рядом с дальней штангой. Ловро Майер с подбора атаковал в ближний угол, и голкипер справился. На всё это украинцы ответили голевой атакой после подачи углового, но результативный удар Лассина Траоре отменили из-за паса рукой Артёма Бондаренко.

В начале второго тайма французы все же повели, красивая атака с ударом Карла Токо-Экамби, голкипер перевел мяч в перекладину, но тот упал за ленточку. Ефим Конопля тревожил Стива Манданда, тот на месте.

Во втором экстратайме Жереми Докю в контратаке сделал всё для партнера, и Ибрагиму Салаху осталось только замкнуть прострел на пустые ворота. Французы готовились праздновать победу, как вдруг после прострела по вертикали от Невена Джурасека Женуэль Белосьян грубо ошибся и срезал мяч в свои ворота - серия пенальти. В этом компоненты украинцы были сильнее (5:4), голкипер Анатолий Трубин парировал три удара.

Протокол игры  
Ренн

2:1

(пен. 4:5)

Шахтёр Донецк
(1:0) Токо-Экамби Карл52'  
(2:0) Салах Ибрагим106'  
  119'Белосьян Женуэль (2:1)
Манданда СтивСпенс Джед  54'Омари ВармедБелосьян ЖенуэльТрюффер Адриен 97' (Мелинг Биргер ( 97') Докю ЖеремиСантамария Батист 96' (Дуэ Дезире ( 96') Майер Ловро 71' (Угочукву Лесли ( 71') Токо-Экамби Карл 96' (Салах Ибрагим ( 96') Мюинга Арно 84' (Тэт Флавьен ( 84') Гуйри Амин
Запасные: Алемдар ДоганДуэ ГелаРодон ДжоТеате АртурВу КристоферСален Ромен
Трубин АнатолийКонопля Ефим  90'Бондарь Валерий  63'Матвиенко Николай  120'Михайличенко Богдан  82'Степаненко Тарас 100' (Назарина Егор ( 100') Зубков Александр 112' (Келси Кевин ( 112') Бондаренко АртёмСудаков ГеоргийТопалов Дмитрий 79' (Джурасек Невен ( 79') Траоре Лассина  68' 80' (Сикан Даниил ( 80')
Запасные: Козик ЭдуардФарина МарьянШевченко АлексейОчеретько ОлегТотовицкий АндрейЛукас ТэйлорРакицкий ЯрославПятов Андрей
23 февраля. Стадион "Роазон Парк".

 

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Ренн Шахтёр Донецк
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