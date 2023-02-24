«Шахтёр» чудом спасся в матче с «Ренном» и выиграл по пенальти

«Шахтёр» выиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы у «Ренна» и сегодня должен был как минимум не уступить. «Горняки» особо ничем не запомнились впереди, но и в обороне все же не сыграли надёжно.

Адриен Трюффер в дебюте стрельнул рядом с дальней штангой. Ловро Майер с подбора атаковал в ближний угол, и голкипер справился. На всё это украинцы ответили голевой атакой после подачи углового, но результативный удар Лассина Траоре отменили из-за паса рукой Артёма Бондаренко.

В начале второго тайма французы все же повели, красивая атака с ударом Карла Токо-Экамби, голкипер перевел мяч в перекладину, но тот упал за ленточку. Ефим Конопля тревожил Стива Манданда, тот на месте.

Во втором экстратайме Жереми Докю в контратаке сделал всё для партнера, и Ибрагиму Салаху осталось только замкнуть прострел на пустые ворота. Французы готовились праздновать победу, как вдруг после прострела по вертикали от Невена Джурасека Женуэль Белосьян грубо ошибся и срезал мяч в свои ворота - серия пенальти. В этом компоненты украинцы были сильнее (5:4), голкипер Анатолий Трубин парировал три удара.