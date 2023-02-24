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Лига Европы

В Лиге Европы больше не осталось российских игроков

24 Февраля 2023 • 01:09 Комментировать
Монако
2:3
Байер Л
пенальти

Вечером 23 февраля «Монако» дома уступил леверкузенскому «Байеру» и вылетел из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Таким образом, во втором по уровню престижа еврокубке в текущем розыгрыше больше не осталось игроков с российским паспортом, ведь за монегасков выступает хорошо нам знакомый Александр Головин.

Основное время матча закончилось с комфортным для хозяев счётом - 2:3. Однако такого поражения «Монако» хватило для того, чтобы перевести игру в овертайм. За два 15-минутных тайма команды забить друг другу не смогли и довели дело до серии пенальти, в которой удача улыбнулась подопечным Хаби Алонсо – 5:3.

Кстати, Головин поле покинул ещё во втором тайме основного времени – на 79-й минуте встречи.

Отметим, что резервным голкипером «Байера» является россиянин Андрей Лунёв, однако экс-голкипер «Зенита» не сможет быть заявлен за основную команду «фармацевтов».

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МОНАКО БАЙЕР Л
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