«Роме» одолела «Ред Булл Зальцбург» с нужным счётом

После поражения 0:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Роме» нужно было обыграть «Ред Булл Зальцбург» с разницей в два гола. И эту задачу «волки» решили еще в конце первого тайма. Леонардо Спинаццолла выдал красивый пас на Андреа Белотти, и тот был точен. Вскоре еще раз было здорово сыграно в линию атаки, и Пауло Дибала из-под защитника направил мяч в цель - 2:0. «Рома» вышла в 1/8 финала.
Протокол игры
|(1:0) Белотти Андреа33'
|(2:0) Дибала Пауло40'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер• 4'Залевски Никола 74'81' (Вейналдум Джорджиньо (81') •Спинаццола Леонардо• 54'Кристанте Бриан•Матич Неманья•Дибала Пауло90' (Эль-Шаарави Стефан (90') •Пеллегрини Лоренцо 5'81' (Карсдорп Рик (81') •Белотти Андреа87' (Абрахам Тэмми (87')
Кён Филипп•Дедич Амар75' (Глух Оскар (75') •Соле Умар•Бернардо Фернандес•Ульмер Андреас•Капальдо Николас84' (Койта Секу (84') •Гурна-Дуат Люка•Зайвальд Николас75' (Ван дер Бремпт Игнасе (75') •Кьергаард Мауриц46' (Сучич Лука (46') •Адаму Чуквубике74' (Сеско Бенджамин (74') •Окафор Ноа
23 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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