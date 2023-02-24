«Роме» одолела «Ред Булл Зальцбург» с нужным счётом

После поражения 0:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Роме» нужно было обыграть «Ред Булл Зальцбург» с разницей в два гола. И эту задачу «волки» решили еще в конце первого тайма. Леонардо Спинаццолла выдал красивый пас на Андреа Белотти, и тот был точен. Вскоре еще раз было здорово сыграно в линию атаки, и Пауло Дибала из-под защитника направил мяч в цель - 2:0. «Рома» вышла в 1/8 финала.