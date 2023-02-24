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Лига Европы

«Роме» одолела «Ред Булл Зальцбург» с нужным счётом

24 Февраля 2023 • 00:56 Комментировать
Рома
2:0
Ред Булл Зальцбург
окончен

После поражения 0:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Роме» нужно было обыграть «Ред Булл Зальцбург» с разницей в два гола. И эту задачу «волки» решили еще в конце первого тайма. Леонардо Спинаццолла выдал красивый пас на Андреа Белотти, и тот был точен. Вскоре еще раз было здорово сыграно в линию атаки, и Пауло Дибала из-под защитника направил мяч в цель - 2:0. «Рома» вышла в 1/8 финала.

Протокол игры  
Рома2:0Ред Булл Зальцбург
(1:0) Белотти Андреа33'  
(2:0) Дибала Пауло40'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес Рожер  4'Залевски Никола  74' 81' (Вейналдум Джорджиньо ( 81') Спинаццола Леонардо  54'Кристанте БрианМатич НеманьяДибала Пауло 90' (Эль-Шаарави Стефан ( 90') Пеллегрини Лоренцо  5' 81' (Карсдорп Рик ( 81') Белотти Андреа 87' (Абрахам Тэмми ( 87')
Запасные: Боер ПьетроБове ЭдоардоЧелик МехметВольпато КристианЛьоренте ДиегоСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
Кён ФилиппДедич Амар 75' (Глух Оскар ( 75') Соле УмарБернардо ФернандесУльмер АндреасКапальдо Николас 84' (Койта Секу ( 84') Гурна-Дуат ЛюкаЗайвальд Николас 75' (Ван дер Бремпт Игнасе ( 75') Кьергаард Мауриц 46' (Сучич Лука ( 46') Адаму Чуквубике 74' (Сеско Бенджамин ( 74') Окафор Ноа
Запасные: Стейскал АдамБеду СамсонВальке АлександрФорсон АманкваОнгене Жером
23 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ред Булл Зальцбург
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