После вылета «Монако», в котором играет хорошо знакомый нам Александр Головин, в Лиге Европы остался лишь один российский игрок – это резервный голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв, который теоретически может выйти на поле в следующих играх «фармацевтов» в турнире.

Напомним, вечером 23 февраля «Монако» уступил дома «Байеру», матч завершился со счётом 2:3 в пользу гостей. Однако такого поражения «Монако» хватило для того, чтобы перевести игру в овертайм. За два 15-минутных тайма команды забить друг другу не смогли и довели дело до серии пенальти, в которой удача улыбнулась подопечным Хаби Алонсо – 5:3.

Кстати, Головин поле покинул ещё во втором тайме основного времени – на 79-й минуте встречи.

Не забывайте, что в Лиге Европы остался и российский тренер. Станислав Черчесов и его «Ференцварош» начнут выступление в турнире со стадии 1/8 финала.