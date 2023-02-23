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Лига Европы

Азмун реализовал свою попытку, а «Байер» выбил «Монако» Головина из ЛЕ в матче с овертаймом и серией пенальти

23 Февраля 2023 • 23:31 Комментировать (1)
Монако
2:3
Байер Л
пенальти

«Монако» и «Байер» сошлись в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Протокол игры  
Монако

2:3

(3:5 по пен.)

Байер Л
  13'Вирц Флориан (0:1)
(1:1) Бен-Йеддер Виссам19'  
  21'Паласиос Эксекиэль (1:2)
  58'Адли Амин (1:3)
(2:3) Эмболо Брель84'  
Нюбель АлександрМатсима Крислен 61' (Диоп Эден ( 61') Дисаси АксельСарр МалангКайо Энрике  119'Фофана Юссуф  41'Камара Мохамед VII 70' (Матазо Элио ( 70') Диатта Крепин 110' (Фолланд Кевин ( 110') Бен Сехир Элиссе 78' (Эмболо Брель ( 78') Головин Александр 78' (Боаду Мирон ( 78') Бен-Йеддер Виссам 78' (Якобс Исмаил ( 78'  120')
Запасные: Желсон МартиньшМагасса СунгутуМинамино ТакумиДидийон ТомасАклиуш МанесОку Иллан
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье ПьероФримпонг Жереми 103' (Диаби Мусса ( 103') Баккер МитчелПаласиос Эксекиэль  99'Андрих Роберт  65'Адли Амин 74' (Амири Надим ( 74') Вирц Флориан 115' (Азмун Сердар ( 115') Гложек Адам 70' (Шик Патрик ( 70')
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиПенц ПатрикДемирбай КеремХадсон-Одои КаллумАзхиль АйманБеллараби КаримКоссуну Одилон
23 февраля. Стадион "Луи II".

 

«Байер» Андрея Лунёва выбил «Монако» Александра Головина. Да-да, притянуто за уши, но фактически российская дуэль в 1/16 финала Лиги Европы была, правда, травмированный экс-голкипер «Зенита» на поле не появился. Зато появился, и не просто появился, а полезно отыграл оба матча экс-полузащитник ЦСКА. Александр Головин вообще проводит лучший сезон за «Монако», он уже накопил 6+6 по результативным действиям, но в отчётном матче Саша не блистал.

Хозяева начали игру активной десятиминуткой и, показалось, запугали «Байер». На самом деле, такое начало немцев только раззадорило. Они ответили серией атак. Сначала Адли на индивидуальных действиях продрался с правого края к линии штрафной площади, в завершении рейда пробив под перекладину – Нюбель свою команду выручил. Правда, уже в следующем эпизоде голкипер «Монако» решил помочь соотечественникам.

Фримпонг удивительно легко прошёл по правому (опять) краю и прострелил вдоль ворот. Нюбель неловко отбил мяч точно на набежавшего Вирца, которому осталось лишь пробить по пустым воротам – 0:1. «Монако» отыгрался быстро – Тапсоба сбил Бен Сехира в своей штрафной площади, а Виссам Бен-Йеддер чётко реализовал пенальти – 1:1.

Правда, «Байер» ещё быстрее восстановил статус-кво. Всего две минуты прошло, как гости заработали угловой, Сарр не лучшим образом вынес мяч после подачи и Паласиос после обработки пушечным ударом поразил угол ворот – 1:2. После такого спурта команды решили успокоить темп матча. Только Гложек отметился опасным проходом и ударом со средней дистанции, но тогда Нюбель достал мяч у перекладины. В остальном до угрозы воротам не доходило.

На исходе часа игрового времени тишину нарушил «Байер». А точнее, Адли с Вирцем. Флориан от угла штрафной площади выдал мягкий навес, а Амин кивком головы переправил мяч в сетку – 1:3. По традиции этого матча моментально мог прилететь ответный мяч, но Виссам Бен-Йеддер, уйдя от Тапсобы и лихо пробежавшись вдоль штрафной площади, сильнейшим ударом сотряс перекладину.

Влетел и четвёртый мяч в ворота Нюбеля. Баккер открылся на левом краю, получил мяч и мощно пробил, но тут же арбитр игру остановил, зафиксировав офсайд у голеадора. Мог «Байер» и легитимный четвёртый мяч забивать, однако точность подвела Гложека, пальнувшего метров с 13. Рядом со штангой пролетел мяч, а ведь Нюбель только провожал его глазами. Чех так и ушёл с поля без гола.

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А у «Монако» нашёлся ответ в концовке. Свеженький Эмболо без проблем добрался до простенькой подачи Диатта и спокойно сбросил мяч в уголок – 2:3. Повторение счёта первого матча отправило игру в овертайм. За дополнительные полчаса у каждой команды случилось по моменту, но Баккер не сумел переиграть Нюбель, а Фолланд – Градецки. Матч продлился ещё и на серию пенальти.

Открыл «лотерею» Сердар Азмун, реализовавший свой удар с 11 метров. Продолжили точными ударами Дисаси и Амири, а вот Матазо промахнулся. Эта неудача и стала решающей, все остальные участники серии свои попытки реализовали, решающее слово сказал Мусса Диаби - 3:5. «Байер» побеждает по пенальти и проходит в 1/8 финала Лиги Европы, а команда Александра Головина покидает турнир.

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МОНАКО БАЙЕР Л
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Комментарии (1)
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redwhite1959
24 Февраля 2023 в 00:03
Как так? "Монако" выигрывает - Головин - великий! "Монако" проигрывает - про Головина - ничего!((
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Пенальти
Монако Монако
Байер Л Байер Л
2
3
2.27 3.65 3.05
Видео
Окончен
Митьюлланд Митьюлланд
Спортинг Л Спортинг Л
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Ювентус Ювентус
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Севилья Севилья
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Ренн Ренн
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
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