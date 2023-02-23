«Монако» и «Байер» не выявили победителя, стартовал овертайм

«Монако» и «Байер» проводят пока что самое жаркое противостояние в 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей команды не выявили победителя, сыграв с общим счётом 5:5. Теперь команды проведут первый в текущем году еврокубковый овертайм.

Напомним, счёт на 13-й минуте открыли гости, отличился Флориан Вирц. Однако спустя шесть минут Виссам Бен-Йеддер с 11-метрового удара счёт сравнял. Но радость монегасков была недолгой – почти сразу Эксекиэль Паласиос забил второй мяч «Байера», а на 58-й минуте встречи Амин Адли забил и третий гол немецкого клуба. Спас результат «Монако» Брель Эмболо на 84-й минуте матча - 2:3.

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