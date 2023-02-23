«Рома» - «РБ Зальцбург»: Дибала начнёт встречу с первых минут

Римская «Рома» и австрийский «РБ Зальцбург» объявили составы на очное противостояние в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Рома»: Руй Патрисиу, Залевски, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Спинаццола, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Дибала, Белотти;
«РБ Зальцбург»: Кён, Дедич, Соле, Бернардо, Ульмер, Зайвальд, Гурна-Дуат, Капальдо, Кьергаард, Адаму, Окафор;
Напомним, что первая встреча неожиданно завершилась поражением римлян, которые любят порой «удивлять» в еврокубках – 0:1.
Трансляцию встречи для всех желающих проведёт портал Liveresult.ru.
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