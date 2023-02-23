И это лишь первая стадия плей-офф: «МЮ» и «Барселона» объявили составы на ответный поединок

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» объявили стартовые составы на ответную игру в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в Манчестере на арене «Олд Траффорд» в 23:00 по московскому времени. Напомним, первая встреча на «Камп Ноу», прошедшая неделю назад, завершилась боевой ничьей – 2:2.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Вегхорст, Санчо, Рэшфорд;

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, де Йонг, Бускетс, Кесси, Рафинья, Серхи Роберто, Левандовски;

Не пропустить самую яркую игру этой стадии плей-офф Лиги Европы поможет прямая трансляция матча от портала Liveresult.