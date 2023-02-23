Головин – в старте «Монако» на матч Лиги Европы с «Байером»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в очередной раз радует нас попаданием в стартовый состав своего клуба. Сегодня на арене «Луи II» монегаски примут леверкузенский «Байер», стартовый свисток прозвучит в 20:45, время московское.

Напомним, что у Головина в текущем сезоне набралось уже шесть голов и семь ассистов за монегасков во всех турнирах, он является одним из самых ценных игроков основы своего клуба.

Добавим, выездную победу в первом матче, который прошёл на домашнем поле «Байера», одержал «Монако» – 3:2.

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