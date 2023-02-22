Моуринью: «Сейчас я не хочу думать о будущем»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём дальнейшем пребывании в клубе.

Недавно генеральный директор «Ромы» заявил о том, что Моуринью должен остаться на следующий сезон, однако сам португалец не стал подтверждать эти слова: «Слова гендиректора? Это его интуиция, но не более. Мы ни разу не обсуждали моё будущее. Сейчас я не хочу думать ни о своём будущем, ни о будущем клуба – я полностью сосредоточен на предстоящем матче против «Зальцбурга». Мы либо пройдём дальше, либо вылетим. Всё остальное – это завтрашний день», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Моуринью.

«Рома» сыграет против «Ред Булл Зальцбурга» в четверг. Первая встреча завершилась минимальной победой австрийцев.