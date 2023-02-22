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Лига Европы

Наставник «Зальцбурга» Яйссле: «В ответном матче «Рома» выступит значительно лучше»

22 Февраля 2023 • 20:53 Комментировать
Рома
...
Ред Булл Зальцбург
1 1.70 X 3.70 2 5.40
23.02 23:00

Главный тренер «Ред Булл Зальцбурга» Маттиас Яйссле поделился мыслями относительно предстоящего поединка 1/16 финала Лиги Европы против «Ромы».

Австрийцы добыли минимальную победу в родных стенах в первом матче. Ответная встреча пройдёт в четверг в Риме.

«Мы с нетерпением ждём этой игре, – рассказывает на пресс-конференции рулевой «Ред Булла». – Думаю, на своём поле «Рома» сыграет значительно лучше, чем на прошлой неделе, поскольку горит желанием наверстать упущенное. Мы должны быть смелыми и верить в себя», – заявил специалист в преддверии матча, который начнётся в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ред Булл Зальцбург Маттиас Яйссле
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РОМА РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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