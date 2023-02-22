Хави оценил уровень матча «Манчестер Юнайтед» - «Барселона»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящего гостевого поединка против «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы.

«Этот матч можно сравнить по уровню с противостоянием Лиги чемпионов. Но из-за допущенных ошибок мы сыграем его в Лиге Европы. Это поединок наверняка будет очень интересен зрителям. Для футболистов же это один из матчей, который хочется провести хотя бы раз в жизни», - передает слова испанского специалиста The Times.

Ответная игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере завтра, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 2:2.