Бускетс вернулся в заявку «Барселоны» и может сыграть с «МЮ»

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» сформировал заявку команды на ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», в этот список попал полузащитник Серхио Бускетс, который находился в лазарете последнее время.

Ответный поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится на стадионе «Олд Траффорд» в четверг, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом матче, прошедшем на «Камп Ноу» неделей ранее, была зафиксирована результативная ничья – 2:2.