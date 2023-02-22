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Лига Европы

Бускетс вернулся в заявку «Барселоны» и может сыграть с «МЮ»

22 Февраля 2023 • 12:30 Комментировать

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» сформировал заявку команды на ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», в этот список попал полузащитник Серхио Бускетс, который находился в лазарете последнее время.

Ответный поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится на стадионе «Олд Траффорд» в четверг, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом матче, прошедшем на «Камп Ноу» неделей ранее, была зафиксирована результативная ничья – 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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