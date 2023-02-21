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Лига Европы

Дибала и Абрахам вряд ли помогут «Роме» в матче Лиги Европы против «Зальцбурга»

21 Февраля 2023 • 22:38 Комментировать
Рома
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Ред Булл Зальцбург
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23.02 23:00

Лидеры атаки «Ромы» Пауло Дибала и Тэмми Абрахам не успеют залечить травмы до предстоящего поединка.

В четверг римляне примут австрийский коллектив в родных стенах в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась для команды Жозе Моуринью поражением – 0:1.

Ответный поединок практически точно пропустит Пауло Дибала, продолжающий восстановление после мышечной травмы, полученной в первой игре противостояния. Во вторник аргентинец не тренировался в общей группе. Маловероятно и участие Тэмми Абрахама, получившего травму лица в матче с «Вероной». Английской форвард испытывает болевые ощущения, из-за чего пока не может играть даже в защитной маске.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ред Булл Зальцбург Пауло Дибала Тэмми Абрахам
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РОМА РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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