Аллегри оценил шансы «Ювентуса» выйти в следующий этап Лиги Европы

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча против французского «Нанта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«В первом поединке с «Нантом» мы имели уйму голевых моментов, но в итоге пропустили после контратаки. Впереди нас ждет финал. У «Ювентуса» есть хорошие шансы пройти дальше, однако мы понимаем, что это будет нелегко», - передает слова специалиста DAZN.

Первый матч между «Ювентусом» и «Нантом» прошел в Турине на прошлой неделе и завершился вничью со счетом 1:1. Ответная встреча состоится во Франции в ближайший четверг.