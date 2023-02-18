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Лига Европы

Экс-игрок «Спартака»: «Барселоне» и «МЮ» до лампочки Лига Европы»

18 Февраля 2023 • 08:12 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Рамиз Мамедов высказался относительно недавнего поединка между каталонской «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Мне кажется, «Барселоне» и «МЮ» до лампочки Лига Европы. Каталонцам надо выиграть Ла Лигу. Манкунианцам - попадать в зону Лиги чемпионов в английской Премьер-лиге», - передает слова Мамедова спортивное радио «Движение».

Напомним, что первый матч противостояния состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился вничью со счетом 2:2. Ответный поединок пройдет на следующей неделе в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Рамиз Мамедов
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