Экс-игрок «Спартака»: «Барселоне» и «МЮ» до лампочки Лига Европы»

Бывший футболист московского «Спартака» Рамиз Мамедов высказался относительно недавнего поединка между каталонской «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Мне кажется, «Барселоне» и «МЮ» до лампочки Лига Европы. Каталонцам надо выиграть Ла Лигу. Манкунианцам - попадать в зону Лиги чемпионов в английской Премьер-лиге», - передает слова Мамедова спортивное радио «Движение».

Напомним, что первый матч противостояния состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился вничью со счетом 2:2. Ответный поединок пройдет на следующей неделе в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».