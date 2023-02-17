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Лига Европы

Рэшфорда признали игроком недели в Лиге Европы

17 Февраля 2023 • 17:48 Комментировать
Барселона
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Соответствующая информация была размещена на страницах официального сайта УЕФА.

В четверг «Манчестер Юнайтед» проводил гостевой матч против «Барселоны». Команды разошлись миром – 2:2. Маркус Рэшфорд стал автором одного из забитых мячей «красных дьяволов» на «Камп Ноу».

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» пройдёт на следующей неделе на поле стадиона «Олд Траффорд». Команды разыграют билет в четвертьфинал второго по рангу клубного турнира континента.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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