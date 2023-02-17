Рэшфорда признали игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Соответствующая информация была размещена на страницах официального сайта УЕФА.

В четверг «Манчестер Юнайтед» проводил гостевой матч против «Барселоны». Команды разошлись миром – 2:2. Маркус Рэшфорд стал автором одного из забитых мячей «красных дьяволов» на «Камп Ноу».

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» пройдёт на следующей неделе на поле стадиона «Олд Траффорд». Команды разыграют билет в четвертьфинал второго по рангу клубного турнира континента.