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Лига Европы

Вегхорст: «Я должен был раздражать игроков «Барселоны»

17 Февраля 2023 • 16:34 Комментировать
Барселона
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст рассказал о своей позиции в матче Лиги Европы против «Барселоны». Нидерландский футболист действовал глубже, чем обычно.

«Я прошлой неделе я уже играл на этой позиции полчаса. Думаю, тен Хаг остался доволен. Моя работа заключалась в том, чтобы постоянно мешать соперникам и раздражать их. Я должен был делать так, чтобы игроки «Барселоны» не могли играть так, как им нравится», - сказал Вегхорст ESPN.

Напомним, что «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 2:2. Ответный матч между командами пройдёт на «Олд Траффорд» на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Ваут Вегхорст
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