Аршавин: «Футбол стал VARовским»

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о судейских решениях во вчерашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы между каталонской «Барселоной» и английским «Манчестер Юнайтед».

«Футбол стал VARовским, варовским стал», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что первый матч прошел на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился вничью со счетом 2:2.

Ответная встреча пройдет в Манчестере на арене «Олд Траффорд». Дата проведения поединка – 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.