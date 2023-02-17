Кройф: «Барселоне» по силам пройти «МЮ»

Футбольный функционер Йорди Кройф, занимающий пост спортивного директора каталонской «Барселоны», пообщался с представителями СМИ после первого матча с «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Хорошо, что отменили правило выездного гола. Благодаря этому мы начнем следующий матч со счетом 0:0. Верю, что нам по силам пройти «МЮ». Будь удача на нашей стороне, мы бы победили в первом матче со счетом 3:2», - передает слова Кройфа газета Marca.

Ответный поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 23 февраля.