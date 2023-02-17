На матче «Барселона» - «МЮ» установлен рекорд Лиги Европы

В четверг, 16 февраля, состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между каталонской «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Стоит отметить, что этот матч стал самым посещаемым в истории турнира. На стадион «Камп Ноу» пришли 90255 болельщиков, сообщает пресс-служба УЕФА. Предыдущий рекорд принадлежал матчу между лондонским «Тоттенхэмом» и бельгийским «Гентом» в 2017 году. Матч на «Уэмбли» посетили 80465 человек.

Ответная встреча между «красными дьяволами» и «сине-гранатовыми» состоится на стадионе «Олд Траффор» в Манчестере. Дата проведения матча – 23 февраля.