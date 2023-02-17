Ван Нистелрой назвал переломный момент в матче с «Севильей»

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой дал комментарий по поединку с «Севильей» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Нидерландский коллектив потерпел гостевое поражение со счетом 0:3.

«В первом тайме мы имели моменты и должны были уйти на перерыв, ведя в счете. Затем мы пропустили два быстрых мяча, это стало переломным моментом встречи. Большое разочарование для нас. После этих голов игра была закончена», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Ответный поединок состоится в Эйндховене через неделю – 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.