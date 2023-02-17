Сампаоли подвёл итоги матча «Севилья» - ПСВ

Наставник испанской «Севильи» Хорхе Сампаоли высказался о результате поединка с нидерландским ПСВ в 1/16 финала Лиги Европы. Андалусийцы отпраздновали победу со счетом 3:0.

«В первом тайме мы доминировали над соперником. После перерыва продолжали гнуть свою линию, и ПСВ не смог ничего создать у наших ворот. Это огромный плюс для нашей команды. Мы сыграли лучше, чем в предыдущем матче с «Мальоркой». У нас было много гибкости в работе с мячом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится в Эйндховене 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.