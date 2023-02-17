Скоулз оценил игру «Барселоны» и «МЮ»

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился впечатлениями от поединка между «красными дьяволами» и каталонской «Барселоной» на «Камп Ноу». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Великолепное зрелище. Именно такого футбола мы ждем от «Барселоны» и «МЮ». Ничейный результат – хорошее достижение для «Юнайтед» на «Камп Ноу». Команда тен Хага находится в хорошем положении перед ответной игрой», - передает Скоулза Sky Sports.

Ответный поединок ЛЕ между манкунианцами и «сине-гранатовыми» состоится в Манчестере через неделю – 23 февраля. По сумме двух матчей определится участник 1/8 финала.