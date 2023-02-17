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Лига Европы

Хави: «Фред сыграл рукой – это очевидный пенальти»

17 Февраля 2023 • 08:21 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об эпизоде с попаданием мяча в руку полузащитника «МЮ» Фреда во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

«В том эпизоде был очевидный 11-метровый. После финального свистка я подошел к арбитру и сказал ему об этом. Это мое мнение, однако оно ничего не изменит. «Барселона» стремилась победить и имела хороший шанс под занавес встречи», - передает слова специалиста газета Marca.

Поединок на «Камп Ноу» в Барселоне завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в Манчестере на «Олд Траффорд» 23 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес
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