Хави: «Фред сыграл рукой – это очевидный пенальти»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об эпизоде с попаданием мяча в руку полузащитника «МЮ» Фреда во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

«В том эпизоде был очевидный 11-метровый. После финального свистка я подошел к арбитру и сказал ему об этом. Это мое мнение, однако оно ничего не изменит. «Барселона» стремилась победить и имела хороший шанс под занавес встречи», - передает слова специалиста газета Marca.

Поединок на «Камп Ноу» в Барселоне завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в Манчестере на «Олд Траффорд» 23 февраля.