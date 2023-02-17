Канчельскис оценил ничью в матче «Барселона» - «МЮ»

Бывший нападающий сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о результате поединка между каталонской «Барселоной» и «красными дьяволами» в 1/16 финала Лиги Европы. На «Камп Ноу» команды разошлись миром – 2:2.

«Интересная игра была, увидели четыре забитых мяча, болельщики довольны. Для «МЮ» результат хороший. Ничья - закономерный результат. Я верю в проход «Манчестер Юнайтед», - передает слова форварда издание Metaratings.ru.

Ответная встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится на стадионе «Олд Трафорд» 23 февраля. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала турнира.