«Байер» потерял одного из лидеров в игре с «Монако»

Форвард леверкузенского «Байера» Мусса Диаби получил повреждение по ходу вчерашнего поединка против «Монако» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Из-за травмы футболист был заменен на старте второй половины встречи.

Согласно данным журналистов Lequipe, у 23-летнего игрока диагностирована травма паха. После повторного обследования будут определены точные сроки восстановления Диаби.

В нынешней кампании Мусса принял участие в 28 матчах за монегасков, забил десять мячей и сделал пять результативных передач.

Напомним, что матч завершился поражением «Байера» со счетом 2:3. Ответная игра пройдет 23 февраля.