Нюбель высказался о победе «Монако» над «Байером»

Страж ворот «Монако» Александр Нюбель высказался о победе над леверкузенским «Байером» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Французы выиграли на выезде со счетом 3:2.

«Мы провели тяжелый матч и рады победе. Понимали, что будет трудно, ведь у соперника отличный переход из защиты в нападение. Мы смогли показать хороший футбол и победили благодаря голу в самом конце. Но борьба за путевку в 1/8 финала еще не завершена. В домашнем матче мы должны быть такими же сильными, как и в первой встрече», - приводит слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча пройдет во Франции. Дата проведения матча – 23 февраля.