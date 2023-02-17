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Лига Европы

Алонсо: «Байер» сделал всё возможное для победы»

17 Февраля 2023 • 07:55 Комментировать

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо дал комментарий по поединку против «Монако» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Немцы потерпели поражение со счетом 2:3.

«Горькое чувство от такого результата. Мы сделали все возможное, забили два мяча, затем имели много моментов, чтобы вырвать победу. Теперь нам нужно провести хорошо ответную встречу и добиться лучшего результата. В домашнем матче мы не использовали свой шанс», - передает слова испанского тренера пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между командами состоится во Франции 23 февраля на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Хаби Алонсо Байер
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