Эмболо высказался о победе над «Байером»

Форвард «Монако» Брель Эмболо высказался касательно гостевой победы над «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Французы выиграли в Леверкузене со счетом 3:2.

«Я рад, что помог команде отпраздновать победу. В первой половине матча мы показали отличный футбол. Уже после счета 2:1 у нас была хорошая реакция на происходящее. Это часть силы «Монако», это сыграло решающую роль», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Монако» и «Байером» состоится во Франции 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.