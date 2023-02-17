Игрок «Байера»: «Монако» забил три гола при двух ударах»

Хавбек леверкузенского «Байера» Роберт Андрих высказался о поражении от «Монако» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Немцы уступили на своем поле со счетом 2:3.

«Мы хорошо играли на протяжении долгого времени, но не использовали много моментов. Нужно проанализировать этот результат. Этот счет нас огорчает, на мой взгляд, мы могли одержать победу. Нужно извлечь урок из этого матча. Такое впечатление, что соперник забил три гола при всего двух ударах в створ», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится во Франции на стадионе «Луи II» 23 февраля.