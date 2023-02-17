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Лига Европы

Тренер «Монако» прокомментировал победу над «Байером»

17 Февраля 2023 • 07:35 Комментировать

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Монако» на выезде встречался с леверкузенским «Байером». Французы отпраздновали победу со счетом 3:2.

После окончания встречи главный тренер монегасков Филипп Клеман пообщался с представителями СМИ.

«Я ждал, что будет захватывающая игра. Так и получилось, ведь обе команды играли на победу. Мы провели хороший первый тайм, но начало второй половины было за соперником.

Я горжусь своими подопечными, они сделали все для победы. «Монако» забрал победу благодаря своему менталитету. Хочу, чтобы мы так играли в каждом матче», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Ответная встреча пройдет во Франции 23 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Филипп Клеман
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