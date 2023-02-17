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Лига Европы

Маркос Алонсо: «Попробуем в следующий четверг»

17 Февраля 2023 • 04:30 Комментировать
Барселона
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче 1/16 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» не сумел переиграть в гостевых условиях каталонскую «Барселону». Обе команды забили по два мяча, со стороны «Барселоны» первый мяч забил Маркос Алонсо. Испанский игрок прокомментировал события матча, выразив надежду, что «Барселона» сможет пройти дальше по итогам ответной игры.

- Отличная атмосфера с самого начала матча, это было то, что нам нужно было. Разочарованы, правда, что не получилось выиграть, но я уверен в том, что получится в следующий четверг, - цитирует слова игрока пресс-служба каталонского суперклуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Маркос Алонсо
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