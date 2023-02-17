«Барселона» не забивала в свои ворота в еврокубках почти восемь лет

В матче 1/16 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» не сумел переиграть в гостевых условиях каталонскую «Барселону», хотя и был близок к этому. На исходе часа игры манкунианцы вышли вперед - Жюль Кунде неудачно сыграл в своей вратарской площади и забил в свои ворота.

Как оказалось, это был первый автогол «Барселоны» в европейских турнирах за почти восемь лет. В последний раз такое случилось аж в апреле 2015 года, тогда «Барселона» встречалась с «ПСЖ» и Жоэль Матип забил в свои ворота, но это не помешало каталонцам пройти соперника и впоследствии выиграть Лигу чемпионов - их последняя на данный момент победа в ЛЧ.