«Спортинг» ушёл от поражения на 90-й минуте, «Лацио» победил, играя почти весь матч вдесятером

Матч Лиги Европы «Спортинг» - «Митьюлланд» получился драматичным и хранил интригу до финального свистка. Имам Ашур, казалось, принес победу гостям ударом на 77-й минуте, но в компенсированное время Себастьян Коатес отыгрался - 1:1.
В другом турнире «Лацио» играл против «Клужа» и остался без одного игрока на 15-й минуте, это Патрик был удален за фол последней надежды. Тем не менее, перед уходом команд на перерыв Чиро Иммобиле с правого угла штрафной в касание поразил ближнюю часть ворот. Римляне победили - 1:0.
Стартовые минуты стали ключевыми и в споре «Лудогорца» с «Андерлехтом», болгары забили победный мяч на девятой минуте, постарался Тьяго Родригеш - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро45'
Максимиану Луиш•Лаццари Мануэль•Казале Николо•Патрик• 15'Хюсай Эльсейд 49'61' (Марушич Адам (61') •Милинкович-Савич Сергей• 43'Антонио Маркос18' (Хила Марио (18') •Весино Матиас•Андерсон Фелипе82' (Канчельери Маттео (82') •Иммобиле Чиро60' (Педро Родригес (60') •Дзакканьи Маттиа 39'
Скуффет Симоне•Маня Кристьян•Матиас Юри• 45'Бурка Андрей•Камора Мауру•Дяк Чиприан46' (Цвек Ловро (46') •Аджей-Боатенг Бисмарк 41'46' (Петрила Клаудиу (46') •Мухар Карло61' (Малеле Сефас (61') •Красники Эрмал•Йебоа Эммануэль82' (Янга Рангело (82') •Бирлигея Даниэль61' (Хобан Овидиу (61') 79'
16 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры
|77' Ашур Имам (0:1)
|(1:1) Коатес Себастьян 90'
Адан Антонио • Сен-Жюст Джеремая • Коатес Себастьян • 88'Матеус Рейс 78' ( Инасиу Гонсалу ( 78') • Эсгаю Рикарду 65' ( Бельерин Эктор ( 65') • Угарте Мануэль 86' ( Танлонго Матео ( 86' ) • 90'Поте • Сантуш Нуну II • Эдвардс Маркус • Паулинью Жуан 78' ( Чермити Юссеф ( 78') • Артур Гомес VIII 65' ( Тринкан Франсишку ( 65')
Запасные: Рошинья Кошта • Диоманде Усман • Кабрал Жоване • Израэль Франко • Фернандеш Матеуш • Нету Луиш • Иссааку Фатаву
Лоссль Йонас • Андерссон Йоэль • Далсгор Хенрик • Гартенманн Стефан • Паулиньо VI 67' ( Ашур Имам ( 67') • Гигович Армин • 86'Мартинес Эмилиано • 63'Олссон Кристоффер • Исаксен Густав 83' 86' ( Симсир Араль ( 86') • Фредерик Хейсельберг 59' ( Серенсен Оливер ( 59') • Бисков Вальдемар 46' ( Чилуфя Эдвард ( 46')
Запасные: Угбо Марк • Шарлес • Олафссон Элиас-Рафн • Жуниньо • Тюкосен Мадс • Систо Пионе • Бак Виктор • Тексель Понтус
16 февраля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
Протокол игры
|(1:0) Родригеш Тьяго 9'
Падт Серджио • 90'Витри Аслак Фонн • Руссо Франко • Пластун Игорь • Групер Дэнни • Педринью Роша • Кафумана Шоу 69' 83' ( Тиссера Матиас ( 83') • Десподов Кирилл • 90'Нонато Густаво 63' ( Янков Доминик ( 63') • Текпетей Бернард 73' ( Гонсалвеш Клод ( 73') • Родригеш Тьяго 83' ( Делев Спас ( 83')
Запасные: Слуга Симон • Жоржинью • Христов Дамьян • Терзиев Георги • Пипа
Вербрюгген Барт • Мурильо Микаэль • 61'Дебаст Зено • 81'Вертонген Ян • Сарделла Киллиан • Арнстад Кристиан 68' ( Ашимеру Маджид ( 68') • Диавара Амаду • Версхарен Яри • Дрейер Андерс 88' ( Ангуло Нильсон ( 88') • Слимани Ислам 45' 68' ( Рафаэлов Лиор ( 68') • Струйкенс Марио 68' ( Раман Бенито ( 68')
Запасные: Коосеманс Колин • Абдулразак Исхак • Садики Ноа • Леони Тео • Бельман Хенрик • Ван Кромбрюгге Хендрик • Требель Адриен • Н'Диайе Мусса
16 февраля. Стадион "Лудогорец Арена".
Бан пользователя