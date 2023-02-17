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Лига Европы

«Спортинг» ушёл от поражения на 90-й минуте, «Лацио» победил, играя почти весь матч вдесятером

17 Февраля 2023 • 01:14 Комментировать
Лацио
1:0
ЧФР Клуж
окончен

Матч Лиги Европы «Спортинг» - «Митьюлланд» получился драматичным и хранил интригу до финального свистка. Имам Ашур, казалось, принес победу гостям ударом на 77-й минуте, но в компенсированное время Себастьян Коатес отыгрался - 1:1.

В другом турнире «Лацио» играл против «Клужа» и остался без одного игрока на 15-й минуте, это Патрик был удален за фол последней надежды. Тем не менее, перед уходом команд на перерыв Чиро Иммобиле с правого угла штрафной в касание поразил ближнюю часть ворот. Римляне победили - 1:0.

Стартовые минуты стали ключевыми и в споре «Лудогорца» с «Андерлехтом», болгары забили победный мяч на девятой минуте, постарался Тьяго Родригеш - 1:0.

Протокол игры  
Лацио1:0ЧФР Клуж
(1:0) Иммобиле Чиро45'  
Максимиану ЛуишЛаццари МануэльКазале НиколоПатрик  15'Хюсай Эльсейд  49' 61' (Марушич Адам ( 61') Милинкович-Савич Сергей  43'Антонио Маркос 18' (Хила Марио ( 18') Весино МатиасАндерсон Фелипе 82' (Канчельери Маттео ( 82') Иммобиле Чиро 60' (Педро Родригес ( 60') Дзакканьи Маттиа  39'
Запасные: Federico MagroБертини МаркоКатальди ДанилоБашич ТомаАльберто ЛуисПеллегрини ЛукаПроведель Иван
Скуффет СимонеМаня КристьянМатиас Юри  45'Бурка АндрейКамора МауруДяк Чиприан 46' (Цвек Ловро ( 46') Аджей-Боатенг Бисмарк  41' 46' (Петрила Клаудиу ( 46') Мухар Карло 61' (Малеле Сефас ( 61') Красники ЭрмалЙебоа Эммануэль 82' (Янга Рангело ( 82') Бирлигея Даниэль 61' (Хобан Овидиу ( 61'  79')
Запасные: Цэру БогданФика АлинБэлгрэдян КристианБраун КристоферБиллонг Жан-КлодБордеяну МихайКолингер Денис
16 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры 
Спортинг Л1:1Митьюлланд
  77' Ашур Имам (0:1)
(1:1) Коатес Себастьян 90'  
Адан Антонио  Сен-Жюст Джеремая  Коатес Себастьян   88'  Матеус Рейс   78' (Инасиу Гонсалу (   78' Эсгаю Рикарду   65' (Бельерин Эктор (   65' Угарте Мануэль   86' (Танлонго Матео (   86'   90' Поте  Сантуш Нуну II  Эдвардс Маркус  Паулинью Жуан   78' (Чермити Юссеф (   78' Артур Гомес VIII   65' (Тринкан Франсишку (   65')
Запасные: Рошинья Кошта  Диоманде Усман  Кабрал Жоване  Израэль Франко  Фернандеш Матеуш  Нету Луиш  Иссааку Фатаву
Лоссль Йонас  Андерссон Йоэль  Далсгор Хенрик  Гартенманн Стефан  Паулиньо VI   67' (Ашур Имам (   67' Гигович Армин   86'  Мартинес Эмилиано   63'  Олссон Кристоффер  Исаксен Густав   83'   86' (Симсир Араль (   86' Фредерик Хейсельберг   59' (Серенсен Оливер (   59' Бисков Вальдемар   46' (Чилуфя Эдвард (   46')
Запасные: Угбо Марк  Шарлес  Олафссон Элиас-Рафн  Жуниньо  Тюкосен Мадс  Систо Пионе  Бак Виктор  Тексель Понтус
 16 февраля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
Протокол игры 
Лудогорец1:0Андерлехт
(1:0) Родригеш Тьяго 9'  
Падт Серджио   90'  Витри Аслак Фонн  Руссо Франко  Пластун Игорь  Групер Дэнни  Педринью Роша  Кафумана Шоу   69'   83' (Тиссера Матиас (   83' Десподов Кирилл   90'  Нонато Густаво   63' (Янков Доминик (   63' Текпетей Бернард   73' (Гонсалвеш Клод (   73' Родригеш Тьяго   83' (Делев Спас (   83')
Запасные: Слуга Симон  Жоржинью  Христов Дамьян  Терзиев Георги  Пипа
Вербрюгген Барт  Мурильо Микаэль   61'  Дебаст Зено   81'  Вертонген Ян  Сарделла Киллиан  Арнстад Кристиан   68' (Ашимеру Маджид (   68' Диавара Амаду  Версхарен Яри  Дрейер Андерс   88' (Ангуло Нильсон (   88' Слимани Ислам   45'   68' (Рафаэлов Лиор (   68' Струйкенс Марио   68' (Раман Бенито (   68')
Запасные: Коосеманс Колин  Абдулразак Исхак  Садики Ноа  Леони Тео  Бельман Хенрик  Ван Кромбрюгге Хендрик  Требель Адриен  Н'Диайе Мусса
 16 февраля. Стадион "Лудогорец Арена".

 

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Лацио Андерлехт Спортинг Лиссабон Митьюлланд
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