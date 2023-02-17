«Спортинг» ушёл от поражения на 90-й минуте, «Лацио» победил, играя почти весь матч вдесятером

Матч Лиги Европы «Спортинг» - «Митьюлланд» получился драматичным и хранил интригу до финального свистка. Имам Ашур, казалось, принес победу гостям ударом на 77-й минуте, но в компенсированное время Себастьян Коатес отыгрался - 1:1.

В другом турнире «Лацио» играл против «Клужа» и остался без одного игрока на 15-й минуте, это Патрик был удален за фол последней надежды. Тем не менее, перед уходом команд на перерыв Чиро Иммобиле с правого угла штрафной в касание поразил ближнюю часть ворот. Римляне победили - 1:0.

Стартовые минуты стали ключевыми и в споре «Лудогорца» с «Андерлехтом», болгары забили победный мяч на девятой минуте, постарался Тьяго Родригеш - 1:0.